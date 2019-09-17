مصر للطيران تعلن عن خصومات بنسبة 50% لفترة محدودة

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أعلنت شركة مصر للطيران عن وجود عروض خلال تلك الفترة الراهنة بخصومات تصل إلى نسبة 50% على رحلات الشركة الجوية إلى عدد من الوجهات.

صرحت شركة مصر للطيران خلال البيان الصادر عنها لها اليوم الثلاثاء إنها قد قررت أن يتم طرح تخفيضات بنسبة مئوية تصل إلى 50% على درجة رجال الأعمال من القاهرة، وإلى العديد من الوجهات الدولية.

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وأشار البيان الصادر عن الشركة، إلى أن التخفيضات قد بدأت اليوم، ولفترة محدودة، ضمن اهتمام شركة مصر للطيران بالعمل على تقديم الأفضل، إلى جانب حرص الشركة على منح خدمة مميزة بأسعار تنافسية إلى عملائها، على أن يكون الحجز عبر الموقع الإلكتروني. للشركة.

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