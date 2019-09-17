حساب الاستهلاك في العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع.. الدعم لـ6 شرائح فقط

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جراءات عدة تخضع لها منظومة حساب استهلاك المواطن المشترك في منظومة الكهرباء ، بهدف تحديد شريحة الاستهلاك داخل العدادات مسبوقة الدفع بنظام الكارت.

موقع “مصر 395” يقدم في تقريره التالي ، معلومات توضيحية عن العدادات مسبوقة الدفع بنظام الكارت ، وذلك طبقا لما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وهي كما يلي.

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أولا: أي عداد مسبوق الدفع يتضمن حدودا للشرائح السبع المختلفة لاستهلاك الكهرباء، فضلا عن قيمة كل شريحة.

ثانيا: العداد الكهربائي مسبوق الدفع بنظام الكارت، يجري العمليات الحسابية من دون تدخل العنصر البشري فيها، بينما تتم المحاسبة بناء على الشريحة الحالية وشدة التيار المستخدم، ما يعني أنه كلما زاد عدد الكيلو وات المستخدم خلال الشهر الواحد ، كلما تغيرت الشريحة الاستهلاكية إلى شريحة أعلى في المحاسبة ، حتى يصل المواطن إلى الشريحة السابعة، وذلك نتيجة تخطي استهلاكه الـ1000 كيلو خلال الشهر ذاته ، وهي أعلى شريحة للكهرباء كما أنها غير مدعومة.

ثالثا: في حال تخطى استهلاك المشترك الشريحة السابعة خلال أوائل الشهر أو منتصفه، فانه لا يتم الرجوع إلى الشريحة الأولى إلا في بداية أول يوم من الشهر الجديد.

وطريقة المحاسبة داخل العدادات مسبوقة الدفع:

بالنسبة للنشاط المنزلي للشقق والفيلات، فإنه يتكون من 7 شرائح ، مقسمة على النحو التالي:

الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات، الحساب يكون 30 قرشًا للكيلو وات.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، الحساب يكون 40 قرشًا للكيلو وات.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ، الحساب يكون 50 قرشًا للكيلو وات.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ، الحساب يكون 82 قرشًا للكيلو وات.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، الحساب يكون 100 قرش للكيلو وات.

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات ، الحساب يكون 140 قرشًا للكيلو وات.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات ، لا يحصلون على دعم ويتم محاسبة الكيلو وات ساعة بـ(145 قرشًا).

رابعا: مقابل خدمة العملاء يتم خصمه في آخر يوم من الشهر ، وذلك وفقا لآخر شريحة للمشترك على النحو التالي:

الشريحة الأولى جنيه مصري واحد.

الشريحة الثانية جنيهين مصريين.

الشريحة الثالثة 6 جنيهات مصرية.

الشريحة الرابعة 11 جنيها مصريا.

الشريحة الخامسة 15 جنيها مصريا.

الشريحة السادسة 25 جنيها مصريا.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 40 جنيهًا.

ولا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة، لكن يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك في آخر يوم في الشهر فقط، أما في حال عدم الاستهلاك (مغلق)، فإنه يخصم العداد نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، فيما يعرف بالمقروء بصفر ، وهذا وقيمته 9 جنيهات شهريا حال عدم الاستهلاك.