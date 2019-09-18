سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-9-2019 في مصر

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-9-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الريال السعودي اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الريال في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الريال السعودي في مصر.

آخر تحركات سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 18-9-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفا في عدد من البنوك في بداية التعاملات اليومية، وهي “البنك المركزي المصري، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، وبنك البركة”.

بينما شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي ارتفاعا طفيفا عن تعاملات، أمس.

وسجل سعر صرف الريال السعودي، اليوم، في البنك المركزي المصري نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، 4.33 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، في بنك عودة نحو 4.34 جنيه للشراء، ونحو 4.37 جنيه للبيع، كما وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنبه المصري في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، نحو 4.32 جنبه للشرء، مقابل 4.37 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية والمصرف المتحد شهد الريال السعودي تراجعا في عمليتي الشراء والبيع، حيث بلغ نحو 4.31 جنيه للشراء، مقابل 4.36 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد شهد الريال السعودي تراجعا في عمليتي الشراء والبيع، حيث بلغ نحو 4.31 جنيه للشراء، مقابل 4.36 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الريال السعودي اليوم 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم، تراجعا في بنك الكويت الوطني وسجل سعر صرف الريال السعودى 4.32 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

وفي البنك العقاري المصري العربي شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم، وسجل نحو 4.31 جنيه، مقابل نحو 4.41 جنيه للبيع.

في بنك البركة تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه قرشا واحدا، حيث سجل نحو 4.27 جنيه، مقابل نحو 4.40 جنيه للبيع.

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