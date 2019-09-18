الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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صرح محمود شاهين مدير مركز التنبؤات التابعع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأربعاء، طقسًا لطيفًا على السواحل الشمالية ولكنه مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، حار على الجنوب خلال فترات النهار لطيف نهارًا.

وأوضح “شاهين” في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، الموافق 18 سبتمبر، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 33 درجة، بينما تبلغ على السواحل الشمالية ومرسى مطروح 29و30 درجة، بينما تسجل على شمال الصعيد “المنيا والفيوم وأسيوط” من 34 إلى 35 درجة، وتبلغ على جنوب الصعيد “قنا والأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين” من 37 إلى 38 درجة.

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وأشار مدير مركز التنبؤات إلى أن هناك انخفاض في نسب الرطوبة، يبلغ نحو 10% مقارنة بالأيام الماضية، ولكنها تظل مرتفعة نوعا ما حيث تسجل على القاهرة ما بين 70% أثناء الليل، و30% خلال فترات النهار، فيما أوضح أن الرياح ستكون معتدلة على معظم مناطق الجمهورية، وستنشط فقط على غرب البحر المتوسط.

ومن جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها الدورية عن أحوال الطقس، والتي تٌصدرها يوميًا ، وجاء فيها أن الخبراء يتوقعون أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأضاف الخبراء عبر النشرة انه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وتكون الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما فيما يخص حالة البحرين، فأوضحت النشرة أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وعدد من عواصم الدول العربية والأجنبية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 18 سبتمبر، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 29

السلوم 20 29

سيوة 19 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 21 31

رأس سدر 23 35

نخل 17 32

نويبع 26 35

طابا 24 33

كاترين 18 31

الطور 25 33

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 24 34

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 25 40

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 21 36

شلاتين 27 37

ابو رماد 26 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 18 سبتمبر، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 26 43

الرياض 25 41

المنامة 30 38

أبوظبى 30 40

الدوحة 28 38

الكويت 26 44

دمشق 14 33

بيروت 25 30

عمان 16 32

القدس 18 28

غزة 20 30

بغداد 25 42

مسقط 28 33

صنعاء 13 27

الخرطوم 26 37

طرابلس 20 30

تونس 21 30

الجزائر 20 26

الرباط 15 26

نواكشوط 24 30

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 18 سبتمبر، على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 10 26

اسطنبول 16 27

اسلام اباد 22 34

نيودلهى 25 35

جاكرتا 22 34

بكين 15 27

كوالالمبور 23 33

طوكيو 16 27

أثينا 16 30

روما 16 28

باريس 10 21

مدريد 15 26

برلين 08 14

لندن 10 19

مونتريال 10 19

موسكو 06 13

نيويورك 12 24

واشنطن 14 24