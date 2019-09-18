ارتفاع نسبة الرطوبة ووجود الشبورة..”الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد الجوية تعلن عن تفاصيل حالة طقس اليوم الأحد مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة
الأرصاد الجوية تعلن عن تفاصيل حالة طقس اليوم الأحد مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة
Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد صباح اليوم الأربعاء، بيانًا أوضح من خلاله الخبراء توقاعتهم لحالة الطقس والظواهر الجوية المصاحبة خلال الـ 72 ساعة المقبلة (الأربعاء- الخميس الجمعة).

توقعات الخبراء لطقس الأربعاء

Advertisements

وخلال البيان توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعوا أن تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 -24، القاهرة الوجة البحري 33- 24، بينما وصلت لـ35 – 23 درجة على شمال الصعيد، و40 درجة على الجنوب.

وارتفعت نسب الرطوبة على السواحل الشمالية لتسجل 90%، و85% على القاهرة، وتراوحت بين 70% و30 على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

توقعات الخبراء لطقس الخميس

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل لطيف على السواحل الشمالية، فيما يكون مائلا للحرارة على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، ذكر البيان أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية 29 -24، القاهرة الوجة البحري 33- 24، بينما وصلت لـ35 – 23 درجة على شمال الصعيد، و42 درجة على الجنوب.

وترتفع نسب الرطوبة غدًا على السواحل الشمالية لتسجل 90%، و85% على القاهرة، وتراوحت بين 70% و30 على جنوب سيناء وشمال وجنوب لاصعيد.

توقعات الخبراء لطقس الجمعة

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الجو يوم الجمعة المقبل سوف تكون معتدلة نسبيًا، حيث يكون الطقس معتدل لطيف على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

هذا فيما تسجل درجات الحرالرة المتوقعة على السواحل الشمالية نحو 29 -24، القاهرة الوجة البحري 33- 24، بينما وصلت لـ35 – 23 درجة على شمال الصعيد، و42 درجة على الجنوب.

وأوضح الخبراء أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية سوف ترتفع لتسجل 90%، و85% على القاهرة، وتراوحت بين 70% و30 على جنوب سيناء وشمال وجنوب لاصعيد.

واشار البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من بين أهم الظواهرة الجوية الأكثر تاثيرا خلال الأيام الثلاثة المقبلة تتمثل في ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع وجود سحب كمخفضة ومتوسطة على شمال البلاد.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

"القابضة للكهرباء" تتعاقد مع "إي فاينانس" لدفع فواتير الكهرباء إلكترونياً

تعرف على كيفية حساب شريحة استهلاكك من الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

منذ دقيقتين

تعرف على سبب حرمان مصر من المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال وتعليق البطل محمد إيهاب

منذ ساعة واحدة
إيقاف صرف مقررات التموين للمستبعدين بالمرحلة الرابعة مع بداية سبتمبر القادم

“التموين” تعلن معايير جديدة للحذف من منظومة الدعم منها المعاشات والمسافرين

منذ ساعتين
حالة الطقس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

منذ 4 ساعات
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم مع اقتراب موسم الحج

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-9-2019 في مصر

منذ 4 ساعات
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 18-9-2019 في مصر والعالم

منذ 11 ساعة

حساب الاستهلاك في العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع.. الدعم لـ6 شرائح فقط

منذ 19 ساعة
مصر للطيران تعلن عن خصومات بنسبة 50% لفترة محدودة

مصر للطيران تعلن عن خصومات بنسبة 50% لفترة محدودة

منذ 20 ساعة
الأرصاد الجوية تعلن عن نهاية فصل الصيف وزيادة فترة الليل

الأرصاد الجوية تعلن عن نهاية فصل الصيف وزيادة فترة الليل

منذ 23 ساعة
هيئة الاستشعار تعلن عن تفاصيل القمر الصناعي الثاني لمصر

هيئة الاستشعار تعلن عن تفاصيل القمر الصناعي الثاني لمصر

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق