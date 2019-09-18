“التموين” تعلن معايير جديدة للحذف من منظومة الدعم منها المعاشات والمسافرين

إيقاف صرف مقررات التموين للمستبعدين بالمرحلة الرابعة مع بداية سبتمبر القادم
إيقاف صرف مقررات التموين للمستبعدين بالمرحلة الرابعة مع بداية سبتمبر القادم
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ما تزال وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ خططها لاستهداف غير المستحقين للدعم من خلال وضع محددات الاستبعاد، ياتي ذلك بعد انتهاء استهداف المستبعدين من المرحلة الرابعة وبالتزامن مع قرب الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين والدعم وفقا لمعايير تحددها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ترتبط بمعدلات الدخل والإنفاق.
وحول هذا الأمر كشف مصدران بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء،بصدد إصدار محددات المرحلة الخامسة لحذف غير المستحقين من البطاقات بعد انتهاء نظر تظلمات المرحلة الرابعة في نهاية سبتمبر الجاري ومن ثم إعلان النتيجة لمن تم رفض تظلمهم.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد في تصريحات سابقة أن عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين مستمرة طوال الوقت وأن الوزارة لن تنتهي من عمليات تنقية البطاقات بانتهاء مرحلة محددة حتى التأكد من تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين.

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وأضافت المصادر التموينية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، أن محددات المرحلة الخامسة لاستبعاد غير المستحقين للدعم، و المزمع الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر المقبل، سوف تشمل أربع محددات جديدة، ولفتت المصادر إلى أن في تلك المعايير الجديدة سيتم لأول مرة مخاطبة أصحاب المعاشات وبشكل مباشر، حيث سيتم حذف اي شخص يحصل على معاش تزيد قيمته عن 4500 جنيه شهريًا، كما أن المحدد الثاني من تزيد فاتورة تليفونه المحمول أو استهلاكه الشهري عن 800 جنيه، ومن يملك حيازة زراعية 10 أفدنة، وكانت تنص محددات المرحلة الرابعة على حذف الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

وأشارت المصادر خلال التصريحات الصحفية إلى أن محددات المرحلة الخامسة لحذف غير المستحقين سوف تشمل أيضًا أي شخص يتواجد خارج مصر لفترة أكبر من 6 أشهر، وهذا الشرط لم تتطرق إليه محددات الدعم في المراحل الأربع السابقة، أما المحدد الرابع في المرحلة الخامسة حسبما كشفت المصادر من يستهلك شهريا فاتورة كهرباء 800 كيلو وات وكان المحدد في المرحلة الرابعة 1000 كيلو وات، كما أكدت المصادر استمرار محدد من يمتلك سيارة فارهة موديل 2013 وأحدث.

يذكر أن اللواء مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، قد صرح سابقًا إن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة قد انطبقت على نحو 709 آلاف و784 مواطنًا، مشيرًا إلى أنهم موزعين على عدد 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

وحتى الأن تٌجري وزارة التموين حصر جميع من ينطبق عليهم محددات المرحلة الخامسة وفقا لقاعدة البيانات الموحدة التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، علمًا بأنه من سينطبق عليه أحد المحددات سيترتب عليه حذف المقررات التموينية للشخص بقيمة 50 جنيهًا فقط ولكن مع استمرار صرف الخبز المدعوم على بطاقات التموين.

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