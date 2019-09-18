تعرف على كيفية حساب شريحة استهلاكك من الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

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صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن وزارة الكهرباء قد تقدمت أخيرا بمقترح جديد لمجلس الوزراء، يتضمن تعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع خلال مدة تبلغ 6 سنوات مقبلة، وأن لا يقتصر تركيب العدادات مسبقة الدفع «الكارت» على العقارات الجديدة أو من يتعرض عداده لمشكلة تستدعى تركيب آخر جديد.

وهناك عدة إجراءات تخضع لها منظومة حساب استهلاك المواطن أو المشترك بمنظومة الكهرباء، حتى يمكن تحديد شريحة الاستهلاك داخل العدادات مسبوقة الدفع.

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وفي السطور التالية يوضح لكم موقع “مصر 365” جميع المعلومات المتداولة بشأن العدادات مسبوقة الدفع، طبقًا لما أعلنته وزارة الكهرباء لحساب الاستهلاك.

أولا: علينا معرفة أنه داخل أي عداد مسبوق الدفع حدود للشرائح السبع المختلفة وقيمة كل شريحة.

ثانيا: يقوم العداد بإجراء العمليات الحسابية دون تدخل العنصر البشري وتجرى المحاسبة بناء على الشريحة الحالية وشدة التيار المستخدم، بمعنى أنه كلما زاد عدد الكيلو وات المستخدم خلال الشهر كلما تغيرت الشريحة إلى شريحة أعلى في المحاسبة إلى أن يصل إلى الشريحة السابعة؛ نتيجة تخطيه الـ1000 كيلو خلال نفس الشهر وهي أعلى شريحة وغير مدعومة.

ثالثا:في حالة أن يتخطى المشترك الشريحة السابعة خلال أوائل الشهر أو منتصفه لا يتم الرجوع إلى الشريحة الأولى إلا في بداية أول يوم من الشهر الجديد.

تعرف على طرق المحاسبة داخل العدادات مسبوقة الدفع وسعر الكيلو وات:

النشاط المنزلي للشقق والفيلات يتكون من 7 شرائح على النحو التالي: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 30 قرشًا للكيلووات الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرشًا للكيلووات الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 50 قرشًا للكيلووات الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرشًا للكيلووات الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 100 قرش للكيلووات الشريحة السادسة من651 إلى ألف كيلو وات 140 قرشًا للكيلووات الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ويتم محاسبة الكيلو وات ساعة بـ(145 قرشًا).

رابعا: في آخر يوم من الشهر يتم خصم رسوم مقابل خدمة العملاء وذلك وفقا لآخر شريحة للمشترك على النحو التالي:

الشريحة الأولى جنيه.

الشريحة الثانية جنيهان.

الشريحة الثالثة 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة 11 جنيها.

الشريحة الخامسة 15 جنيها.

الشريحة السادسة 25 جنيها.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 40 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط.

وفي حالة إذا كانت حالة الاستهلاك مغلقة يخصم العداد نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريا حال عدم الاستهلاك.