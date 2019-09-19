كفر الشيخ تبدأ استبدال التوك توك بـ”الميني فان” تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

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بناء على توجيهات الحكومة، بدأت محافظة كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، اتخاذ إجراءاتها نحو استبدال سيارة الميني فان بالتوك توك، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، والتي أعلنت عن بدء العمل في المنظومة من خلال تحديد شروط معينة.

ومن أجل الحصول علي كود تعريفي خاص تمهيدًا لاستبداله، وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، أصحاب مركبات التوك توك بسرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لتسجيل البيانات الخاصة بمركباتهم، حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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وحددت الوحدة المحلية المستندات والأوراق المطلوبة، وهي:

1 – استيفاء استمارة تعريفية تضمن بيانات صاحب مركبة التوك توك.

2 – صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

3 – صورة من رخصة المركبة إن وجدت.

4 – صورة من المبايعة.

5 – صور التوكيلات إن وجدت.

6 – دوسيه.