أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم السبت 16/11/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

الطماطم: بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.

الخيار: بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

البطاطس: بلغ سعر كيلو البطاطس 6.5 جنيه.

البصل: بلغ سعر البصل 5 جنيهات للكيلو.

ورق العنب: وصل سعر كيلو ورق العنب 50 جنيهًا.

الكوسة: سعر كيلو الكوسة إلى 5 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 3 جنيهات للكيلو.

القلقاس: بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الليمون: يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 إلى 10 جنيهات.

الجزر: بلغ سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلو الفلفل إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: وصل سعر كيلو الملوخية إلى 3 جنيهات.

السبانخ: وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

قرع العسل: بلغ سعر كيلو قرع العسل 18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

التفاح: تراوح سعر التفاح المستورد بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

الكمثرى: وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

الجوافة: بلغ سعر كيلو الجوافة 3.5 جنيه.

الرمان: يصل سعر كيلو الرمان 3.5 جنيه.

العنب: تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و9 جنيهات.

البلح الأصفر: وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 25 جنيهًا.

المانجو: تراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و40 جنيهًا بحسب الصنف سواء سكري أو فص أو عويس.

أسعار السمك في مصر اليوم

سمك بلطي: تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 25 و50 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة: بلغ سعر السمك المكرونة 40 جنيهًا للكيلو.

سمك بربون: وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين: وصل سعر كيلو السمك الثعابين إلى 170 جنيها.

سمك الماكريل: بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلو.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الجمبري: تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 100 و200 جنيه للكيلو بحسب الحجم.