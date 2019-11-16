مسابقة لأعمال الجرافيك والفن التشكيلي بجوائز تصل لـ5 آلاف جنيه

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طرح مركز حوار الأديان التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، مسابقة للشباب المصري من المسلمين والمسيحيين، لأعمال الجرافيك ولوحات الفن التشكيلي، تحت عنوان ” غرس قيم الانتماء والمواطنة الصحيحة، والحفاظ على الهوية المصرية الأصلية”، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، شروط المسابقة وكيفية التقديم لها، كما طرحها المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

مسابقة أعمال الجرافيك

وتعد تلك المسابقة هي الثانية، التي يطرحها مركز حوار الأديان، التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، والتي تهدف لغرس قيم المواطنة في نفوس الشباب.

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شروط مسابقة أعمال الجرافيك

وضع مركز حوار الأديان عدة شروط للاشتراك في المسابقة، ومنها ألا يقل عمر المشتركين عن 15 عاما، وألا يزيد عن 30 عاما، كما اشترط المركز أن تنفذ الأعمال بأبعاد 70 سنتيمر عرض و100 سنتيمتر طول، ولا بد أن يكون محتوى الأعمال الفنية مطابقا لأهداف المسابقة.

وحدد مركز حوار الأديان يوم 1 مارس لعام 2020 المقبل، كآخر موعد لتلقي الأعمال، ويتم تلقي الأعمال عبر الرسائل الخاصة بالصفحة الرسمية لمركز حوار الأديان التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

جوائز مسابقة أعمال الجرافيك

حدد مركز حوار الأديان، حوائز مسابقة أعمال الجرافيك، ولوحات الفن التشكيلي، في ثلاثة مستويات، كجوائز مادية كالتالي:

المركز الأول: شهادة تقدير إضافة إلى مكافأة مالية قدرها 5000 جنيه، والمركز الثاني: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها 3000 جنيه، أما المركز الثالث: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها ألفي جنيه.