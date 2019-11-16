افتتاح مدرسة الحلي في العبور.. وحوافز شهرية للطلاب تصل لـ600 جنيه

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افتتحت مدرسة الحلي والمجوهرات في مدينة العبور، لبدء الدراسة بها، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبعض الوزراء، لتوفير خريجين ملائمين لسوق العمل المصري.

وتضم المدرسة 25 طالبا وطالبة، موزعين على 8 فصول، ويبدأ اليوم الدراسي لمدرسة الحلي في الثامنة صباحا وينتهي في الثالثة والنصف عصرا، ويتخلل اليوم الدراسي استراحة لتناول وجبة غذائية، كما أن المدرسة بها أماكن ترفيهية وحصة للتربية الرياضية، وتنقسم المواد الدراسة لمواد ثقافية، وتشمل (اللغة العربية – الرياضيات – العلوم – الدين – اللغة الإنجليزية)، ومواد نظرية تنقسم إلى قسمين علمي ونظري، ويتم تطبيق الجانب النظري بالوش الخاصة بشركة “إيجيبت جولد”.

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ويتلقى الطلاب الدراسة النظرية يومي الأحد والاثنين، أما الدراسة العملية فتكون باقي أيام الأسبوع داخل المصنع، ويتم تقسيم الفصول على مجموعتين، وعقب التخرج يحصل الطلاب على شهادات دولية معتمدة، كما أن الطلاب يحصلون على حوافز مالية بقيمة من 300 لـ600 جنيه شهريا.

وتهدف مدرسة الحلى “إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية”، لصناعة الحلي والمجوهرات، لإعداد خريحين قادرين على صنع مجوهرات متقنة، تنافس بالسوق المصري المحلي والدولي أيضا، وستعمل المدرسة على إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الحلي والمجوهرات، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، أن الدراسة في المدرسة تعاون مشترك بين الوزارة وإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الذهب والحلي، وأيضا الماس والأنواع الأخرى من المجوهرات، لتبدأ المدرسة في استقبال الطلاب من الصف الثالث الإعدادي، للالتحاق بها، ويتكون المنهج التعليمي بالمدرسة من ثلاثة محاور، المحور الأول حول العلوم الأساسية والعلوم الثقافية، أما المحور الثاني فيكون حول العلوم الفنية في مجال التخصص، والمحور الثالث والأخير عبارة عن التدريب العملي بالشركات التابعة لمصانع “إيجيبت جولد”، لتكون هي المدرسة الأولي لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات في مصر.

الطلاب في مدرسة تعليم صناعة الحلي والمجوهرات، يحصلون على الرعاية الصحية والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع “إيجيبت جولد”، ويحصلون أيضا على مكافأت مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية لتعيين المتميزين منهم بشركات ومصانع “إيجيبت جولد”، عقب التخرج من المدرسة.