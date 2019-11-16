تسليم سيارات المرحلة السادسة للمنافذ المتنقلة لشباب الخريجين اليوم

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أعلن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيسلم اليوم السبت، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، بمقر المساعدات الخارجية بمدينة نصر.

ويأتي تسليم السيارات بالمرحلة السادسة، لمشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتاح بعض منافذ المرحلة الثالثة لمشروع “جمعيتى” الخاص بشباب الخريجين.

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ومشروع “جمعيتي”، خاص بشباب الخريجين، في جميع المحافظات المصرية و وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية 75 فرعا تمهيدا لافتتاحهم من المنافذ المتنقلة لشباب الخريجين، ومن المقرر افتتاحها بالفترة المقبلة، بعد تسليمهم ماكينات صرف السلع التموينية المدعمة، وكذلك صرف نقاط الخبز، بجانب طرح السلع الغذائية الحرة.

وخلال المرحلة الثانية من مشروع “جمعيتي”، سعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لفتح من ألف ومائتين إلى ألف وثلاثمائة منفذ بيع للسلع الغذائية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء الدين فهمي، إنه يتم معاينة فروع مشروع “جمعيتي” في المرحلة الثانية، على أن تقوم شركة الجملة المصرية، وشركة الجملة العامة التابعتين إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الجان المتخصصة بمعاينة الفروع والمنافذ المتواجدة في الفترة الحالية.