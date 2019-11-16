الأرصاد توضح كيف نجت مصر من الغرق بسبب المنخفض الجوي

Advertisements

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر كادت أن تتعرض لمنخفض جوي عنيف خلال الأيام الماضية من ناحية الشمال، كان سيتسبب في سقوط أمطارا غزيرة بمحافظات الدلتا وسيتاء، لتصل تلك الأمطار لمحافزة القاهرة، ولكن بحسب تصريحات الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فمصر حماها الله من هذا المنخفض.

وقال القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض كان سيتسبب في أمطار غزيرة تتراوح بين 20 و30 مم، فكانت أقرب للسيول، ومن الممكن تشبيهها بالسيول التي وقعت في درنكة بمحافظة أسيوط عام 1994، فكان من الممكن أن يتسبب هذا المنخفض في غرق مصر.

Advertisements

وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض وصل للحدود الليبية التونسية والحزائر والمغرب، فجميع دول المغرب الغربي تأثرت بهذا المنخفض بشكل واضح، كما أن هناك منخفض جوى آخر مرتفع في وسط البلاد ساعد في نقل المنخفض لكل من إيطاليا وفينيسيا.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، في توقعاتهم بالأمس الجمعة، أن الطقس سيبدأ في الانخفاض في درجات الحرارة، ويستمر حتى منتصف الأسبوع، بسبب الكتل الهوائية القادمة من أوربا عبر البحر المتوسط، وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ26 درجة.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه موجة باردة، وعلى المواطنين متابعة درجات الحرارة وتوقعات الطقس باستمرار، تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات في حالة الطقس، لذا ينبغي أن يلتزم المواطنون بنوعية الملابس التي تنصح بها هيئة الأرصاد بين الخريفية والشتوية.

وبحسب التوقعات، فإن انخفاض درجات الحرارة يشمل جميع الأنحاء، ويسود طقس معتدل حتى شمال الصعيد، ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار قد تصل لرعدية وغزيرة، على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتوقعات أيضا بسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري والقاهرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.