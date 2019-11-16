10 ضوابط لصالونات الحلاقة والتجميل لمحاربة انتقال العدوى والفيروسات

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انطلقت المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، وأطلقت وزارتي الصحة والسكان، والتنمية المحلية، تعليمات محددة لصالونات الحلاقة والتجميل، للالتزام بها منعا لانتشار العدوى وانتقال الأمراض، وحددت التعليمات في 10 نقاط، يستعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

واعتبرت وزارة الصحة والسكان مراكز التجميل والحلاقة وغيرها، من البؤر الهامة في نقل الفيروسات الكبدية، وانتشار العدوى، وحددت 10 نقاط للالتزام بها، ومن يمتنع أو يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، وجاءت التعليمات الجديدة كالتالي:

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1- شفرة الحلاقة

يجب استخدام شفرة الحلاقة مرة واحدة فقط، كما يحذر تداول استعمالها بين الزبائن واستخدامها لأكثر من شخص، وأوضحت التعليمات أنه من الممكن أن يحضر الشخص شفرة الحلاقة الخاصة به في الصالون منعا لانتقال العدوى والفيروسات، كما يمنع تطهير شفرات الحلاقة بالمحاليل المطهرة، لأنها لا تضمن سلامتها، ومن الممكن أن تنتقل العدوى خلالها حتى بعد التطهير.

2- الأدوات الحادة

حذرت التعليمات من استخدام الأدوات الحادة بين أكثر من سيدة في صالونات التجميل، ومنها (المقص – القصافة – العدسات اللاصقة – أدوات العناية بالبشرة – الملقاط، وغيرها).

3- المريلة

وضعت التعليمات شرط ارتداء المترددين على صالونات التجميل والحلاقة لمريلة من البلاستيك، كما اشترطت التخلص من تلك المريلة عقب الاستخدام، ولا يمكن تناقلها بين شخص لآخر وإعادة استخدامها.

4- الجوانتي

اشترطت التعليمات، أن يرتدي العاملون بصالونات الحلاقة والتجميل لجوانتي من “اللاتكس”، ويحظر ارتداء هذا الجوانتي أكثر من مرة، وتداوله بين أكثر من شخص.

5- الجروح

نصحت التعليمات بالتعامل بحذر عند الإصابة بالجروح، وتطهيرها جيدا، وغسل اليدين جيدا لمنع انتقال العدوى والفيروسات، والتأكد من غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل التعامل مع الآخرين.

6- الفوط

حددت التعليمات التعامل بفوط مسح الوجه، واستخدامها لمرة واحدة فقط، أو يمكن الاعتماد على المناديل الورقية وإلقاءها في سلة المهملات عقب الاستخدام.

7- صندوق الأمان

يجب وضع صندوق أمان بصالون الحلاقة والتجميل، للتخلص من المخلفات الخطرة أو الملوثة بعد الأستخدام، ومنها ماكينات الحلاقة والأدوات الحادة.

8- الكلور

يتم استخدام الكلور بمقدار 1 لـ4 مرات مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل العدوى وانتقال الأمراض

9- الالتزام

وضعت التعليمات شرط وضع ملصق التوعية في كل صالون حلاقة أو تجميل، والذي يوضح الممارسات الصحية الآمنة، ويوضح الممارسات الخاطئة أيضا للابتعاد عنها.

10- الترخيص

وفي حالة عدم الالتزام بالتعليمات السابقة، يسحب الترخيص من محل الحلاقة أو مركز التجميل، ويتخذ الإجراءات القانونية ضده.