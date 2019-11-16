دورة تدريبية للغوص في مرسى علم ودهب.. إليك التفاصيل

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طرحت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، دورة تدريبية للمديرين الفنيين بمراكز الغوص ويخوت السفاري السياحية، لتبدأ في مدينة دهب من 22 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتبدأ بمدينة مرسى علم خلاص النصف الثاني من شهر يناير المقبل.

وأعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك”، أن كل دورة سيكون بها 12 مدربا، ومن المقرر أن تتم تلك الدورات تباعا بشكل شهري، بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل الدورة وكيفية التقديم والتسجيل.

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وأوضحت غرفة السياجة، أن الدورة التدريبية مجانية، كما أنه لن يتم قبول اعتماد أي مدير فني لأي مركز غوص أو يخت سفاري إلا بعد اجتياز الدورة المُشار إليها وذلك للمتقدمين لأول مرة، وعند عدم اجتياز الدورة لأي سبب، يسمح للمتقدم الاشتراك في الدورة للمرة الثانية، بعد سداد القيمة المقررة لها، وهي 2000 جنيه.

وعند عدم اجتيازالدورة للمرة الثانية، لن يتمكن المتدرب من الاشتراك في دورة المدير الفني إلا بعد مرور عام من تاريخ آخر دورة، ولن يتم قبول اعتماده كمدير فني إلا بعد اجتياز الدورة المقررة.

التقديم

يجب أن يرسل الراغبين في الاشتراك بالدورة، إرسال المستندات المطلوبة، على البريد الإلكتروني [email protected]

الأوراق المطلوبة

صورة من بطاقة غرفة السياحة سارية المفعول، بالإضافة لصورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول أيضا، أو جواز السفر، بجانب صورة من المؤهل الدراسي، وإرسال طلب الالتحاق المرفق بعد ملء بياناته كاملة والتوقيع عليه وإعادة إرساله، وذكرت غرفة سياحة الغوص، أن الاشتراك سيكون بأولوية الحجز.

الشروط

وضعت غرفة السياحة عدة شروط للاشتراك في الدورة التدريبية، ومنها أن يكون المتقدم حاصلا شهادة مدرب غوص من المستوى الثاني على الأقل صادرة من إحدى المنظمات المُعتمدة بالغُرفة، وألا يقل سنه عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وإجادة اللغة الإنجليزية جيدا، كتابة وتحدث، كما اشترطت غرفة السياجة أن يكون المتقدم للدورة التدريبية حاصلًا على بطاقة الغرفة لمزاولة المهنة على أن تكون سارية، وساري التعامل بها.