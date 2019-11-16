تأجيل الطعن على حكم وقف برنامج “الزمالك اليوم” لجلسة 30 نوفمبر

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قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل طعن رئيس نادي الزمالك، على وقف حكم تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام، وهو حكم بالدرجة الأولى، لوقف برنامج “الزمالك اليوم”، المذاع على قناة “المحور” الفضائية، لجلسة 30 نوفمبر الجاري، وذلك لتقديم المستندات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وذلك بعدما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأيدت القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج “الزمالك اليوم” والمذاع على قناة “المحور” الفضائية.

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ومن جانبه، أصدر المجلس الأعلى للإعلام، بيانا، جاء به توقيع عقوبات على برنامج “الزمالك اليوم”، المعروض على قناة “المحور” الفضائية، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري.