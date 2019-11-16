تأخر وصول طائرة روما بسبب سوء الأحوال الجوية

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قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الطائرة المتجهة من مطار القاهرة الدولي لروما ارتطمت بها صاعقة في السماء، فتسبب في إصابتها بعدد من الأضرار الجسيمة، بسبب سؤ الأحوال الجوية في أوربا بالوقت الحالي، وأبلغ قائد الطائرة مركز العمليات، بوجود عطل فني في الطائرة.

وأصدرت شركة مصر للطيران، بيانا أكدت فيه، أنها تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، كما تم إخطار الركاب بمطار روما بالتأخير فور العلم به، وتم إنزال الركاب بعدما تبين أن إصلاح الأضرار والأعطال التي نتجت عن الارتطام ستأخد وقتا طويلا غير معلوم.

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وأضاف البيان، أنه تم تسكين ركاب الطائرة، والبالغ عددهم 88 راكبا، في 69 غرفة بأحد الفنادق القريبة من المطار، حتة يتم إصلاح العطل بالطائرة، كما سافر 10 ركاب على الخطوط الجوية الإثيوبية ترانزيت، و 3 ركاب على طيران الاتحاد، وراكب على الخطوط الجوية التايلاندية، و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية، وذلك بعد تقديم الوجبات لجميع الركاب.

وبحسب المصادر، فإصلاح العطل يستغرق يوما كاملا، وعملت شركة مصر للطيران بتكبير طراز الطائرة القادمة اليوم من مطار القاهرة إلى روما ليصبح طراز 330/300، والذي يتسع ليضم ٣٠٠ راكب بدلا من طراز البوينج ٧٣٧/٨٠٠ وذلك لاستيعاب ركاب رحلتي أمس واليوم.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أكدوا أن مصر كادت أن تتعرض لمنخفض جوي عنيف خلال الأيام الماضية من ناحية الشمال، كان سيتسبب في سقوط أمطارا غزيرة بمحافظات الدلتا وسيتاء، لتصل تلك الأمطار لمحافزة القاهرة، ولكن بحسب تصريحات الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية.

وقال القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض كان سيتسبب في أمطار غزيرة تتراوح بين 20 و30 مم، فكانت أقرب للسيول، ومن الممكن تشبيهها بالسيول التي وقعت في درنكة بمحافظة أسيوط عام 1994، فكان من الممكن أن يتسبب هذا المنخفض في غرق مصر.

وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض وصل للحدود الليبية التونسية والحزائر والمغرب، فجميع دول المغرب الغربي تأثرت بهذا المنخفض بشكل واضح، كما أن هناك منخفض جوى آخر مرتفع في وسط البلاد ساعد في نقل المنخفض لكل من إيطاليا وفينيسيا.