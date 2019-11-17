درجات الحرارة اليوم الأحد 17/11/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

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وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 25

دمنهور 18 26

الإسكندرية 20 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

بورسعيد 22 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 27

السويس 18 27

العريش 16 26

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بني سويف 18 26

المنيا 16 26

أسيوط 15 27

سوهاج 16 27

قنا 17 27

الأقصر 18 27

أسوان 19 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 31

المدينة 17 30

الرياض 15 22

المنامة 22 29

أبو ظبي 20 31

الدوحة 24 28

الكويت 14 24

دمشق 03 18

بيروت 18 26

عمان 06 18

القدس 10 19

غزة 17 28

بغداد 09 22

مسقط 22 28

صنعاء 08 23

الخرطوم 21 35

طرابلس 12 18

تونس 08 17

الجزائر 11 15