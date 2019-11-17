أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الأحد 17/11/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

الطماطم: بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.

الخيار: بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات.

البصل: بلغ سعر البصل 6 جنيهات ونصف للكيلو.

الكوسة: سعر كيلو الكوسة إلى 5 جنيهات.

الليمون: يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 4 جنيهات للكيلو.

السبانخ: وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

الجزر: بلغ سعر كيلو الجزر 6 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلو الفلفل إلى 7 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 17 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 10 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات في مصر اليوم

الجوافة: بلغ سعر كيلو الجوافة 5 جنيهات.

التفاح: تراوح سعر التفاح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

الكمثرى: وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

العنب: تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و9 جنيهات.

البلح الأصفر: وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 20 جنيهًا.

الموز: جاء سعر الموز بـ10 جنيهات.

الرمان: يصل سعر كيلو الرمان 7.50 جنيه.

المانجو: تراوح سعر كيلو المانجو بين 18 و30 جنيهًا بحسب الصنف سواء سكري أو فص أو عويس.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 25 و35 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 60 جنيهًا للكيلو.

سمك بربون: وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين: وصل سعر كيلو السمك الثعابين إلى 170 جنيها.

سمك الماكريل: تتراوح أسعار سمك الماكريل بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة: بلغ سعر السمك المكرونة 45 و55 جنيهًا للكيلو.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلو.

الجمبري: تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 80 و150 جنيه للكيلو بحسب الحجم.