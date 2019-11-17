نشرة الأحد 17/11/2019.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، زحاما مروريا بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، نظرا لأن اليوم هو بداية الأسبوع بعد العطلة الرسمية لأغلب الموظفين والعمال وأيضا المدارس يومي الجمعة والسبت، مما أدى لظهور زحاما مروريا واضحا مع الساعات الأولى للصباح، وفي السطور التالية نستعرض أبرز أماكن الزحام بالقاهرة والجيزة لتفاديها وسلك الطرق البديلة.

وظهرت الكثافات المرورية بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان، وظهر الزحام أيضا بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، كما ظهرت الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وزحام بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

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وظهرت الكثافات المرورية أعلى دائري المريوطية لكل من المتجة لمناطق الجيزة ومدينة الفيوم وحدائق الأهرام وميدان الرماية، كما شهد الطريق الزراعي زحاما مروريا للمتجة لمنطقة شبرا والمؤسسة، وتسير السيارات بشكل متزاحم بالطريق الدائري أعلى دار السلام في الاتجاه للقادمين من الأقاليم لمحافظة القاهرة بالطريق الزراعي، كما ظهر الزحام في الطريق المتجه للمنيب والأوتستراد، ومنطقة التجمع الخامس، كما شهدت الحركة بالاتجاه المعاكس لتلك الطرق للمتوجه لمدينة الجيزة تباطئا في الحركة، فيما شهدتي منطقتي البساتين وزهراء المعادي زحاما مروريا بسيطا لم يؤثر على الحركة المرورية.

وعلى محور 26 يوليو، تكدست السيارات في اتجاه مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك ميدان لبنان، كما شهد كوبري أكتوبر زحاما مروريا بالاتجاهين، وشهد كورنيش النيل زحاما مروريا أيضا في الاتجاه لمنطقة المعادي حتي وسط المدينة، كما شهدت منطقة رمسيس زحاما أيضا، كما شهد محيط جامعة القاهرة زحاما مروريا وصل لميدان الجيزة، لتظهر مجددا الكثافات المرورية ببداية كل من شارعي فيصل والهرم، كما ظهرت الكثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وزحاما مروريا بشارع صلاح سالم والطيران.

واستعدت الإدارة العامة للمرور، بسيارات للإغاثة والكاميرات لمراقبة حركة السيارات تحسبا لسقوط الأمطار، والاستعداد لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، كما سجلت شاشات غرفة علميات المرور، انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية، والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور.