دورات تدريبية في جوجل بمجالات التسويق والمبيعات.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت شركة “جوجل”، عن منح تدريبية لمدة 3 أشهر، ومنح أخرى لمدة 6 أشهر، بمجالات التسويق والمبيعات، لتطوير الأشخاص المهتمين بتلك المجالات، وتوفير فرص التطور المهني والتحدي، وفتحت باب التقديم حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأعلنت الشركة أن مدة التدريب تختلف بحسب المجال، مؤكدة أن التدريب والمنح تهدف للتعاون مع فريق الشركة واكتساب المهارات المختلفة، وتبادلها.

وفي السطور التالية، يوضح موقع “مصر 365″، طريقة التقديم للدورة التدريبية، وتفاصيل الدورات المقدمة من شركة “جوجل”

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دورات تدريبية من جوجل

شروط التقديم

تشترط الشركة للتقدم للتدريب، أن يكون المتقدم مسجل حاليًا في برنامج البكالوريوس أو الماجستير، وفي السنة قبل الأخيرة من الدراسة، كما يفضل أن يكون من أصحاب البكالريوس أو درجة الماجستير، ويكون لديه خبرة في مجالات المبيعات، الإعلانات، الاستشارات، وخدمة العملاء والتسويق.

وأعلنت شركة “جوجل”، أن مدة التدريب حوالي 12 أسبوعا، وتتم خلال فترة الصيف في العام المقبل، 2020، ويتم تحديد المسؤوليات والمشاريع التفصيلية استنادا إلى خلفية المتقجم التعليمية، واهتماماته ومهاراته المختلفة.

طريقة التقديم

يمكن التقديم للدورة التدريبية المقدمة من شركة جوجل، عن طريق استمارة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمنحة https://careers.google.com/jobs/results/140629883773428422-business-intern-2020/.

ويجب تحميل السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، ولا تزيد مساحتها عن 2 ميجابايت كحد أقصى، ويفضل إرسال Cover letter (اختياري).

وشركة “جوجل”، هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق “جي ميل”، واختير اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على شبكة الإنترنت.