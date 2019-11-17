وصول مرتضى منصور لمقر محاكمة راجح في المنوفية

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وصل المستشار مرتضى منصور لمحكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، لحضور أول جلسة له في القضية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا، والمعروفة إعلامياً بقضية “شهيد الشهامة”، المتهم فيها محمد راجح وآخرين بقتل الطالب محمود البنا.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، في تصريحات سابقة له، بإحدى البرامج التليفزيونية، أنه سيقوم بالمرافعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”شهيد الشهامة”.

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وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال المتهمين الأربعة في قضية مقتل الطالب محمود البنا المعروف بـ”شهيد الشهامة” بالمنوفية، والذي قتل دفاعاً عن إحدى الفتيات أثناء التحرش بها من قبل شاب جامعي يسمى محمد راجح إلى المحاكمة العاجلة.

وأثارت قضية مقتل شهيد الشهامة الطالب محمود البنا بالمنوفية اهتمام الرأي العام المصري، بعد وفاة الشاب محمود البنا أثناء دفاعه عن إحدى الفتيات التي تحرش بها الشاب محمد راجع في منطقة تلا التابعة لمحافظة المنوفية.