مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد في طوخ

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توفى طالب بمدينة طوخ، أثناء عبورة شريط السكة الحديد بالقرب من قرية السفاينة التابعة لمركز طوخ، فاصطدم القطار به، مما أدى لوفاته في الحال، وتم نقل جثته للمستشفى، لتولي النيابة التحقيق.

وتلقت قوات الأمن بلاغا، يفيد باصطدام قطار بشخص أثتاء عبوره شريط السكة الحديد، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

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وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن المتوفى، طالب في الصف الأول الثانوي، ويدعى “زياد. م. إ”، 15 عاما، من قرية السفاينة التابعة لمركز طوخ، كان يعبر شريط السكة الحديد فاصطدم به القطار، ولقى مصرعه في الحال.

ونقلت جثة الطالب المتوفى للمستشفى، لتتولى النيابة التحقيق، واستخراج شهادة الوفاة، لدفن الجثة، وذلك عقب مناظرة الجثة من خلال الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث وتولت النيابة التحقيق.