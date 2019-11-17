الأرصاد تعلن سقوط أمطار خفيفة حتى نهاية الأسبوع

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطارا خفيفة ومتوسطة حتى نهاية الأسبوع، مع استقرار درجات الحرارة، والتي تأتي بمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تتراوح في القاهرة والمحافظات الساحلية والوجة البحري بين 26 و27 درجة خلال ساعات النهار، وترتفع قليلا بجنوب البلاد وصعيد مصر، وتتراوح بين 29 و30 درجة.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الطقس مستقر، مع وجود شبورة صباحية بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط.

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ومن ناحية أخرى، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.