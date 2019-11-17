2% نسبة تعاطي المواد المخدرة بالجهاز الإداري للدولة

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أكد صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن نسبة تعاطي المواد المخدرة بالجهاز الإداري للدولة وصلت لـ2%، مشيرا إلى أن الأرقام التي يتم تداولها عكس ذلك لا أساس لها من الصحة، بحسب تصريحات حسن أحمد حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسؤول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة.

وأضاف المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسؤول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة، اليوم الأحد خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون فصل الموظفين المدمنين، أنه تم بدء إجراء التحاليل للموظفين عقب حادث محطة مصر في مارس الماضي، وتم الكشف على 500 ألف مواطن، وتم الانتهاء من التحليل لـ140 ألف موظف، بواقع ألف موظف يوميا.

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وتابع أنه تم التدرج في العقوبة القانونية، وهو ما حدث في السكة الحديد، للمرة الأولى، ومن يثيت تعاطيه المواد المخدرة، يتك نقلة لقسم التخزين لمدة تصل لـ6 أشهر، ثم يعاد التحليل مرة أخرى، وإذا ثبت تعاطيه المواد المخدرة، تكون تلك المحطة الأخيرة له، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 25 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، تواصلوا مع صندوق مكافحة الإدمان، للعلاج التطوعي.

وأضاف المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسؤول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة، أن هناك50 ألف طلب استشارة تلقاها الصندوق عبر الخط الساخن، فصندوق مكافحة الإدمان له صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضم مليوني مشترك، ويتم من خلالها تنظيم حملات للتوعية، ووضع بدائل للعقاقير الطبية التي لا تحتوي على مواد مخدرة، للمساهمة في الحد من انتشار ظاهرة انتشار المخدرات التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع المصري في الوقت الراهن.