عاجل.. مصرع 4 أشخاص في انهيار برج كهرباء في أوسيم

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قالت مصادر، إن هناك أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب انهيار حزء من برج للكهرباء، داخل شركة كهرباء “سقيل”، ولا تزال التحقيقات مستمرة حول تلك الواقعة.

وأكد عدد من شهود العيان، أن مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، تلقى إشارة من شرطة النجدة، يفيد بسقوط جزء كبير من برج كهرباء بقرية سقيل التابعة لمركز أوسيم، وسقوط ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من المباجث لمكان الحادث لبيان أسباب الواقعة، برئاسة العميد عمرو طلعت، بجانب فرق إنقاذ بري بقيادة اللواء هاني سعيد، لفتح التحقيقات حول الواقعة.

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وأوسيم هي إحدى مدن الجيزة ويتبع لها عدد كبير من القرى المجاورة، مثل: الزيدية، وزاوية نابت، والقيراطيين، وعزبة الأبعدية، وبرطس، والكوم الأحمر، وسقيل.