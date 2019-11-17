بيع أسهم “حديد عز” بنحو 356 مليون دولار

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أكدت شركة حديد عز، تنفيذ عملية بيع لأسهمها في شركة العز لصناعة الصلب المسطح خارج المقصورة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية 356 مليون دولار.

وقالت حديد عز في، بيان صحفي، اليوم، إن شركة عز الدخيلة للحديد والصلب بالاسكندرية اشترت 35.2 مليون سهم تمثل حصتها فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح في إطار عملية هيكلة بين شركات مجموعة عز القابضة، موضحة أن سعر السهم في الصفقة بلغ 10.09 دولار بقيمة إجمالية 356 مليون دولار، وتم تنفيذها خارج المقصورة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري.

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جاء ذلك عقب موافقة مجلس إدارة شركة حديد عز فى أكتوبر الماضي، على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية على 35.29 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح المملوكة لحديد عز.

وكان مجلس إدارة العز الدخيلة، وافق فىي أغسطس الماضي على شراء 42 مليون سهم تمثل 56% من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح والمكملة لنسبة 100% وكذلك الاستحواذ على 89.8 مليون سهم من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم، عقب أن قدرت دراسة مستشار مالي مستقل فى وقت سابق القيمة العادلة للأسهم فى الشركتين، بواقع 10.09 دولار أمريكى لسهم العز لصناعة الصلب المسطح و 23.07 جنيه قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة .

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المختلط المقدم من شركة العز الدخيلة للصلب على 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حديد عز، ويبلغ رأسمال العز الدخيلة 1.33 مليار جنيه، موزعا على 13.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم. وتستعد الشركة لزيادة رأسمالها المصدر والمرخص به فى إطار عملية الهيكلة المشار إليها .

وكانت نتائج أعمال شركة حديد عز أظهرت خلال النصف الأول من 2019 تحولها للخسائر بقيمة 2.46 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح 148.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.