مسابقة الكتابة المسرحية من مسرح الشباب والرياضة بحوائز تصل لـ15 ألف جنيه

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أطلق مسرح الشباب والرياضة، مسابقة للكتابة المسرحية، لعام 2019/2020، بقسمي التأليف والإعداد، وهي المسابقة التي تتم بالتعاون مع الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن المقرر أن تنشر النصوص الفائزة في إصدار خاص، تصدره الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأعن مسرح الشباب والرياضة، عبر صفحته الرسمية، أنه سيتم التعاقد مع أصحاب النصوص الفائزة، لمدة 5 سنوات، لتقديمها على خشبة المسرح، وفي السطور التالية، يقدم موقع “مصر 365″، شروط المسابقة، وطريقة التقديم.

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مسابقة مسرح الشباب والرياضة

شروط المسابقة

تشترط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية دون التقيد بسن معين، كما يشترط ألا يكون النص قد سبق له الحصول على أي جوائز، أو سبق إنتاجة بشكل احترافي، أو التعاقد عليه من قبل الكاتب، ولا يحق الاشتراك بأكثر من نص، ويمكن المشاركة بنص واحد فقط في كل فرع.

ويتقدم المتسابق بـ5 نسخ ورقية من النص مكتوبة بصيغة الوورد، فونط 16 ومغلفة بشكل معقول، إضافة إلى CD محمل عليه النص المسرحي، ويرفق مع النصوص إقرار بالملكية الإبداعية، وإقرار من المتقدم أنه لم يفوز بأي جائزة داخل مصر أو خارجها، كما يجب أن يكون النص المقدم عن أصل غير مسرحي.

ويقجم المتسابق 5 نسخ من النص الأصلي المعد عنه النص، بجانب موافقة موثقة من صلحب العمل الأصلي، بتحويل عمله لنص مسرحي، وذلك قيما يخص الأعمال المتعلقة بحقوق أدبية وملكية فكرية مازالت سارية ولم تدخل بعد ضمن التراث الإنساني أو المحلي.

تسليم النصوص

تسلم النصوص المشاركة بالمسابقة، في قاعة منف إدارة المسرح خلف مسرح البالون في مظروف باليد، ويمكن أن ترسل بالبريد على العنوان التالي: قاعة منف – 1 شارع الإعلام – خلف مسرح البالون – العجوزة، ويكتب على المظروف في الحالتين: مسابقة الكتابة المسرحية فرع التأليف / فرع الإعداد، وذلك حسب طبيعة النص المشارك، ويتم تلقي الأعمال ابتداءً من 1 ديسمبر 2019 ويغلق باب التقديم في 31 ديسمبر 2019 بمقر الإدارة العامة للمسرح.

جوائز المسابقة

جوائز فرع التأليف

الجائزة الأولى: 15 ألف جنيه، الجائزة الثانية: 10 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة: 7 آلاف جنيه.

جوائز فرع الإعداد

الجائزة الأولى: 10 آلاف جنيه، الجائزة الثانية: 7 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة: 5 آلاف جنيه.