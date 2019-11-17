جنايات الطفل بالمنوفية تؤجل “محاكمة راجح” قاتل شهيد الشهامة للنطق بالحكم

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أعلنت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عن قرارها الخاص بحجز قضية محاكمة محمد راجح، والمتهمين الثلاثة الآخرين في قضية مقتل الطالب محمود البنا “شهيد الشهامة”، إلى جلسة 22 من شهر ديسمبر القادم 2019 للنطق بالحكم في القضية.

صدر هذا الحكم تحت رئاسة المستشار باهر حسن، وعضوية المستشار عماد شوكت، والمستشار محمد جمعة، حيث نظرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، الجلسة رقم 3 بالقضية التي تحمل رقم 77 لعام 2019 جنايات أحداث تلا، المتهم فيها محمد أشرف راجح وثلاثة آخرون بقتل الطالب محمود البنا “شهيد الشهامة”.

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يجدر هنا الإشارة إلى أن النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم الرئيسي في القضية محمد أشرف عبدالغني راجح وثلاثة متهمين آخرين المحبوسين على ذمة قضية “شهيد الشهامة” لمحاكمة جنائية عاجلة، بعد أن تم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه محمود محمد سعيد البنا، إلى المتهمين الأربعة في القضية.

وكشفت التحقيقات الصادرة عن النيابة العامة أن واقعة قتل شهيد الشهامة تعود حينما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم الأول في القضية محمد راجح حيث قِبل إحدى الفتيات، حيث قام الطالب محمود البنا بنشر كتابات له عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارت غضب المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح الذي قرر الانتقام منه.

وقام بإرسال العديد من الرسائل التي تحتوي على التهديد والوعيد للمجني عليه محمود البنا عبر برامج المحادثات الإلكترونية، وقام بإعداد العدة لقتل المجني عليه، وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأربعة قد قاموا بارتكاب جريمة القتل في شارع هندسة الري التابع لمدينة تلا بالمنوفية، وبعد ارتكابهم لجريمة القتل فروا من موقع الحادث.

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