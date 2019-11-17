مصدر بالوفد المصري يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة: لم نحرز تقدما

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أعلن عضو بالوفد المصري الذي شارك بمفاوضات سد النهضة التي تمت خلال اليومين الماضيين في أديس أبابا، عدم صحة ما نشرته الصحف السودانية بشأن الوصول إلى توافق ثلاثي مع أثيوبيا حول سنوات ملء خزان سد النهضة.

وكشف المصدر في تصريحات صحفية: “ما تداول بشأن الحديث عن الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان غير حقيقي، السودان كان بيقول ممكن نملى على 7 سنوات لكن لم يتم التوافق عليه”.

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وأضاف المصدر: “ما تم الاتفاق عليه أن يكون ملء الخزان على مراحل وليس سنوات، وهذا الأمر كان موجودًا منذ زمن، وكل مرحلة إيه الشروط الموجودة فيها؟!، هذا ما يتم مناقشته الآن”.

وأردف: “وزير الري السوداني قال إن فترة ملء السد ستكون 7 سنوات، ربما كان يريد الوزير أن يعطي الجلسة صفة تفاؤلية أو ربما قصد المبالغة، هو قال توافقنا حول 7 سنوات ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، الكلام في الجلسة كان على مراحل يمكن أن تمتد وتقصر، ونناقش الشروط والعوامل المرتبطة بالفيضان المقبل، ومنسوب البحيرة لدينا ولديهم خلال فترة الإنشاء، كل ده بيحدد هيتملى إمتى”.

وقال المصدر: “أهم ما نريد الوصول إليه هو اتفاق حول مراحل واشتراطات الملء، والتشغيل وإعادة الملء حال وجود فترات جفاف، وماذا يتم إذا كانت التصرفات متوسطة وإذا كانت مرتفعة، وكيف تتعاون السدود للخروج من أزمة الجفاف خلال فترات الجفاف الممتدة، وكيفية إدارة السد”.

واختتم المصدر حديثه قائلا: “ما نقدرش نقول إن إحنا أحرزنا تقدما، الأرقام التي يجري التباحث بشأنها مازالت كما هي، ولكن لم يتم الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان، العرض المصري لا يحتوي على الإطلاق على عدد سنوات، ولن يكون هناك اتفاق على عدد سنوات، ولكن على مراحل تنفيذ بشروط معينة”.