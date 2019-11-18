الإعلان عن مبادرة رئاسية قريب لإنعاش الوضع الاقتصادي

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قام الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد بعقد اجتماعًا يبحث خلاله الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية بهدف دفع الصناعة الوظنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، جاء ذلك في حضور كلًا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس ابراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأكد “مدبولي” خلال اللقاء، أنه المبادرة الرئاسية المقرر أن يعلن عنها رئيس الجمهورية في وقت قريب، تعتبر خطوة هامة نحو دفع عجلة الاقتصاد، ودفع معدلات النمو، وذلك عن طريق تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي لتحقيق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على زيادة إنعاش حركة البيع في المحلات والسلاسل التجارية، فضلًا عن توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال فترة المبادرة، وذلك تخفيفًا لآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

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وأضاف رئيس الوزارء، أن المبادرة تعتمد على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، وذلك على بعض السلع المحلية الاستهلاكية سيتم إصدارها في قائمة محددة، وذلك بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتقام المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المتمثل في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ومن القرر أن يصاحب ذلك توسعًا بالقطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، والعمل على رفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.

وتضمن الاجتماع أيضًا، مناقشة عدد من الجوانب التي تتعلق بالمبادرة، بما فيهم أهداف المبادرة وآليات التنفيذ ودور الأطراف الفاعلة، على أن يتم التنسيق بين تلك الأطراف ليتم وضع المبادرة في صورتها النهائية تمهيداً لإطلاقها قريبًا.

ورحب رئيس اتحاد الصناعات بهذه المبادرة، شاكرًا عليها الحكومة، كما أكد أن قطاع الصناعة والتجارة سيدعم أهدافها، كما سيرحب بالشاركة فيها، فمن المقرر أن يساعد الاتحاد على إنشاء مكان المعرض، مشيرًا إلى أن المبادرة تلبي تلبي متطلبات كل من المصنعين، والمواطنين، والسوق في هذه المرحلة.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بأهداف المبادرة، منوهًا على توقعه بأن تساهم هذه المبادرة في تحريك السوق وإنعاش الوضع الاقتصادي ودعم المنتج الوطني بشكل كبير، مما يساعد في خدمة جميع الأطراف.