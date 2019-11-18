والد البنا يكشف تفاصيل ثالث جلسات محاكمة راجح “المتهمين حالتهم النفسية كويسة”

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كشف والد محمود البنا، المعروف إعلاميًّا بـ«شهيد الشهامة»، كواليس ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتله أبرزهم «محمد أشرف عبدالغني راجح»، وثلاثة آخرون.

وعبر البنا في تصريحات صحفية عن سعادته بحضور المستشار مرتضى منصور إلى الجلسة ومرافعته، قائلا “حضر مشكورًا ولم يحدث بيننا نقاش، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال مرافعته”.

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ونقل البنا عن مرتضى قوله “إنه لم يرَ جريمة بتلك البشاعة في حياته، لافتا إلى أن قانون الطفل فيه عوار “وقال مرتضى إن راجح عايز يعمل «عنتر»، ويهرب من الجريمة ولكنها جريمة قتل عمد».

ورفضت المحكمة خلال جلسة الأحد توجيه سؤالين طرحهما المستشار مرتضى على المتهم محمد راجح، بحسب البنا الذي لفت إلى أن المرافعة استغرقت نحو 9 دقائق، بينما الجلسة كاملة استغرقت ما يقرب من الـ4 ساعات.

وأشار والد البنا، إلى طلب المحامي عبدالعزيز نصير تطبيق نص المادة «375 مكرر، و375 مكرر أ»، من قانون العقوبات، التي تؤكد أن الترهيب وبث الرعب والخوف جنحة إذا اقترنت بجناية، وتكون عقوبتها السجن 20 عاما.

وعن ملابس المتهمين في ثالث جلسات محاكمة المتهمين وضمنهم راجح، أبدى والد البنا استغرابه مما شاهده «المتهمين كانوا لابسين ملابس جديدة مختلفة مش ملابس خاصة بالحبس الاحتياطي حتى أنا اتفاجئت؛ ومحمد راجح كان لابس “ترينج” لونه أبيض “ملكي” مش بدلة حبس ولا تحقيق، مضيفا “المتهمين كانت حالتهم النفسية كويسة وغير الجلسات السابقة”.