درجات الحرارة اليوم الاثنين 18/11/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

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توقعات بسقوط أمطار

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطارا خفيفة ومتوسطة حتى نهاية الأسبوع، مع استقرار درجات الحرارة، والتي تأتي بمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تتراوح في القاهرة والمحافظات الساحلية والوجة البحري بين 26 و27 درجة خلال ساعات النهار، وترتفع قليلا بجنوب البلاد وصعيد مصر، وتتراوح بين 29 و30 درجة.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الطقس مستقر، مع وجود شبورة صباحية بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط، وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة وعدد من المحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 17 27

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 27

الإسكندرية 18 27

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

بورسعيد 22 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 18 27

السويس 18 27

العريش 17 26

شرم الشيخ 22 27

الغردقة 20 28

مرسى علم 21 27

الفيوم 18 27

بني سويف 18 27

المنيا 15 26

أسيوط 14 27

سوهاج 16 27

قنا 16 28

الأقصر 15 28

أسوان 16 29

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 30

المدينة 17 28

الرياض 17 24

المنامة 22 29

أبوظبي 21 31

الدوحة 22 28

الكويت 12 22

دمشق 02 16

بيروت 17 24

عمان 05 15

القدس 09 16

غزة 15 25

بغداد 08 21

مسقط 22 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 12 19

تونس 10 19

الجزائر 10 13

الرباط 08 16

نواكشوط 21 30