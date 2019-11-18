حريق هائل في مول تجاري بالشرقية

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نشب في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، الموافق 18 نوفمبر لعام 2019، حريقا هائلا داخل مول تجاري يملكه أحد رجال الأعمال بمحافظة الشرقية، في شارع البوستة، التابع لدائرة قسم أول الزقازيق.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا، يفيد بنشوب حريق هائل بمول تجاري بشارع البوستة، التابع بقسم أول الزقازيق، فانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق لإخماده، كما انتقلت سيارات الإسعاف أيضا، وقوات الأمن لمعرفة سبب الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق، بعدما تم الدفع بـ10 سيارات لإطفاء الحريق، وإخطار النيابة العامة، لفتح محضر بالواقعة، والوقوف على أسباب الحادث، وتولي النيابة التحقيق.

وتسبب الحريق في ظهور العديد من الإصابات، لم يفصح عن عددها الرسمي حتى كتابة تلك السطور، وتم إجراء بعض الإسعافات الأولية لهم بمحيط مكان الواقعة، وتم نقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات القريبة من مكان الواقعة بشارع البوستة، استعدادا لانتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب حدوثه ونسبة الخسائر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.