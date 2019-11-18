5 تطبيقات مهمة لعروض البلاك فرايداي

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ينتظر الكثير خصومات الجمعة السوداء، أو ما يطلق عليها “البلاك فرايداي”، وتسمى في الوطن العربي الجمعة البيضاء، وتقدم خلاله العديد من المواقع الإلكترونية خصومات، وتنشر بوابة “مصر 365″، أبرز وأهم التطبيقات التي تسعدك على معرفة أفضل العروض في الجمعة البيضاء.

تطبيقات البلاك فرايداي

تطبيق The Coupons App

يعمل هذا التطبيق على تسهيل عملية البحث عن كوبونات الخصم بمواقع التسوق الإلكترونبة، ويتيح لك المتاجر القريبة منك.

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تطبيق Deliveries

يعمل هذا التطبيق على تتبع الشحنات الخاصة بك، فعن طريق رقم الشحنة يرسل لك تفاصيلها، كما أنه يدعم العديد من شركات الشحن حول العالم، ويمكن تتبع مسار الشحنة الخاصة بك دون الحاجة لفتح التطبيق، فهو يرسل لك إشعارات خاصة بمسار الشحنة أولا بأول، كما يوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية تتبع موقع الشحنة على خرائط جوجل.

تطبيق Slice: Package Tracker

يساعدك في التسوق الإلكتروني، كما يساعد في تتبع الشحنات الخاصة بك، ويرسل التطبيق تنبيهات بالعروض المختلفة والجديدة من مواقع التسوق، كما يدعم التطبيق ميزة المسح الضوئي لباركود الشحنات، ويعمل على حفظ الإيصالات الإلكترونية الخاصة بمشترياتك، حتى تتمكن من إرجاع او استبدال الشحنة عند الحاجة.

تطبيق 17TRACK

يتيح هذا التطبيق إمكانية تتبع الشحنات الخاصة بك من الصين أو البلدان التي يكون فيها الشحن إلى أمريكا الشمالية، ويدعم التطبيق أكثر من 220 شركة شحن حول العالم، كما يوفر للمستخدم خدماته مجانًا وبدون إعلانات، وعند تغير في حالة الشحن الخاصة بمشترياتك يرسل لك التطبيق التنبيهات، ويرسل لك أيضل روابط تسهل عليك عملية البحث وتتبع الشحنات، كما أنه يدعم العديد من اللغات.

تطبيق AfterShip Package Tracker

يتيح التطبيق إمكانية تتبع عدد كبير من الشحنات، ويتيح أيضا إمكانية البحث التلقائي عن شحنتك عن طريق رقم التتبع الخاص بها، كما يوفر التطبيق تبويب جديد يظهر عندما يكون لدى الشحنات الخاصة بك أي تحديثات، ويدعم ميزة المسح الضوئي لباركود الشحنات، كما أنه يمكنه مشاركة روابط تتبع الشحنة مع أصدقائك بسهولة.

الجمعة السوداء تسمى أحيانًا في الوطن العربي بـالجمعة البيضاء، هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، وفي هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا بسبب الخصومات الكبيرة.

في يوم الجمعة السوداء تقوم أيضا بعض متاجر الإنترنت مثل موقع أمازون، وإيباي بتقديم عروض مغرية، ففي ذلك اليوم يقوم الموقع بتقديم خصومات على منتجات عديدة، ويقوم إضافة إلى ذلك بتقديم عرض خاص جدا على منتج معين يتغير كل ساعة.