بدء اختبارات المهندسين المتقدمين لوظائف السكة الحديد

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أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء اختبارات مسابقة المهندسين اليوم الاثنين، لاختيار الأفضل منهم لتعيين 150 مهندسا، بعدما أعلنت السكة الحديد حاجتها لتخصصات عدة، وهي “ميكانيكا – كهرباء – إلكترونيات- اتصالات – مدني – عمارة”.

وذكرت هيئة السكة الحديد، أن الاختبارات التي ستتم اليوم الاثنين، ستكون في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وطالبت هيئة السكة الحديد في بيان لها، حضور المتقدمين للاختبار قبل الموعد المقرر بساعة، لتسجيل البيانات، وضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، ولن يسمح بالدخول دون إحضار بطاقة الرقم القومي، وطالبت أيضا بعدم التخلف عن الموعدد المحدد للاختبارات.

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وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيانها، أنه في حالة وجود أي استفسارات يتم الرجوع إلى المنطقة والمكان الذي تم تقديم الأوراق به.

وكانت هيئة السكة الحديد، وضعت عدة شروط للتقدم للوظائف، ومنها أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة شعبة “ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة” من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 30 سنة في تاريخ الإعلان.

كما اشترطت أن يكون المتقجم يتمتع بلياقة صحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية، وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام، بجانب الحصول على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد، وأن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

كما اشترطت هيئة السكة الحديد أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها بشكل نهائي، كما يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة، مع ضرورة اجتياز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام، ويتحمل مقابل ذلك مبلغ 200 جنيه تورد بحوالة بريدية باسم “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، وقيمة إجراء الاختبارات لا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم، وتطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها في الهيئة.