طقس مستقر في الـ72 ساعة المقبلة مائل للبرودة ليلا

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أكد خبراء الأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر حتى 72 ساعة بحسب التوقعات، ليكون معتدلا نهارا ومائل للبرودة ليلا، ومع الساعات الأولي من الصباح، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة الصغرى تصل لـ17 درجة مئوية.

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب الاهتمام بلبس الملابس الثقيلة في الصباح الباكر، خاصة لطلاب المدارس تجنبا لحدوث نزلات البرد، وأيضا في الليل، مع ضرورة اصطحاب جاكت عند الخروج من المنزل، لأن درجات الحرارة تنخفض في الصباح الباكر وفي الليل أيضا.

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وتابع “شاهين”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي محمد جاد، ببرنامج “صباح البلد” على شاشة “صدى البلد” أن الطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع، مع جود شبورة مائية كثيفة في الصباح، محذرا السائقين خاصة بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، للقيادة بحظر في الساعات الأولي من الصباح بسبب الشبورة.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطارا خفيفة ومتوسطة حتى نهاية الأسبوع، مع استقرار درجات الحرارة، والتي تأتي بمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تتراوح في القاهرة والمحافظات الساحلية والوجة البحري بين 26 و27 درجة خلال ساعات النهار، وترتفع قليلا بجنوب البلاد وصعيد مصر، وتتراوح بين 29 و30 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.