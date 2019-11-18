قافلة تجوب محافظات مصر لتوزيع البطاطين من مؤسسة محمد بن راشد

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إطلاق قافلة بتوزيع البطاطين في موسم الشتاء، لتجوب محافظات مصر، وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن القافلة وصلت لمحافظة بني سويف، مرورا بمحافظة المنيا، لتنطلق منها لمحافظتي أسيوط وسوهاج، ثم لمحافظتي قنا والأقصر، وتختتم الجولات في أسوان وأبو سمبل.

وأوضحت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أنها توزع البطاطين والملابس الشتوية على المحتاجين، بالمناطق والقرى النائية، والأكثر احتياجا، ومنهم قرية منصور في بني سويف ودير الجرنوس بالمنيا والشيخ مكرم في سوهاج وقفط والجمالية بقنا والرغامة في أسوان.

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واستمرارا لحملات توزيع البطاطين والملابس الشتوية في الشتاء، نظم قطاعي المشروعات والتنمية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عدة قوافل جابت عدة محافظات لتوظيع البطاطين على المحتاجين، والفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مديريات أمن القليوبية، والفيوم، والسويس، وبورسعيد، وبمشاركة جمعية “أمان الخير”.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة “كلنا واحد”، التي أطلقتها وزارة الداخلية، لمساعدة المحتاجين، وبناء جسر من الثقة بينها وبين الجمهور، ودعم الأنشطة الخيرية، في إطار التوجيهات الصادرة عن رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً وحرصاً من وزارة الداخلية على الدور المجتمعي لها الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجماهير.

واطلقت وزارة الداخلية، مبادرة “كلنا واحد”، منذ العام الماضي، لتوفير كميات من الخضروات مثل البطاطس والطماطم، وقامت الوزارة بعرض الخضروات للبيع من خلال إدراج عدد من السيارات المتحركة وكذلك المنافذ الثابتة على مستوى جمهورية مصر العربية، بالإضافة لمعارض لعرض المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة تناسب الجميع.