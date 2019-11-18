تخصيص أرض بمساحة 5000 متر لإقامة مجمع خدمات حكومية في الشروق

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أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 متر، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مجمع للخدمات الحكومية، لخدمة سكان المدينة، وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن قطعة الأرض التي تم تخصيصها، تقع بمنطقة الخجمات المستقبلية، بالقرب من مدخل “2”، بطريق القاهرة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تنفذ وزارة الداخلية مجمع خدمي، يضم أعمال عدة، منها (جوازات – أحوال مدنية – تصاريح عمل – مرور )، للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات التي يرغبون بها، وتكون تلك الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين، وعدم الاضطرار للخروج خارج المدينة.

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وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، في بيان له، أن جهاز المدينة يسعى لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم، كما تم التنسيق مع القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية لإقامة المجمع، وتم الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع المقترح لخدمة سكان مدينة الشروق، موضحا أنه تم استهداف محور الحرية بطول يصل لـ5 كم بالمدينة أيضا، لتسويته والاهتمام بأعمال التشجير به ووضعه في خطة الاهتمام بالمدينة.

وتابع رئيس جهاز مدينة الشروق في بيانه، أنه سيتم تسوية أماكن الزراعات، بالإضافة لتنفيذ شبكة ري، وزراعة 866 حوضا وتجهيزه بالأشجار المتنوعة، لتوفير الظل، بالإضافة لزرع 351 حوضا نخيل، و16900 شجيرة، بكامل الطريق، على أن تنفذ تلك الخطة خلال سنة أشهر فقط، من تاريخ استلام الموقع.

وأوضح البيان الصادر عن رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه سيتم زراعة مناطق العمارات، من العمارة الأولى وحتى العمارة السادسة، وذلك ضمن خطة العام المالي 2019/2020، والتي تعمل على جذب السكان للمدينة، وتحقيق أهداف التنمية المطلوبة.