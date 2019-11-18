6 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها

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وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، 6 نصائح للمواطنين، لتقليل استهلاك الكهرباء، يستعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية، منعا لتكرار السلوكيات الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، والتي يمكن تقليلها من خلال بعض النصائح البسيطة، كما عرضها الجهاز.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

1- نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بنزع الشاحن من الهاتف المحمول، ونزعه من مصدر الكهرباء عقب اكتمال عملية الشحن، لأنه بقاءه في مصدر الكهرباء يستهلك كهرباء إضافية.

2- ونصح الجهاز أيضا بنزع الفيشة الخاصة بجهاز التليفزيون، لأنها تتسبب في سحب شحنات كهربائبة، عند بقاءها متصلة.

3- وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نصيحته الثالثة، بفصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، لأن عدم فصلها يستهلك طاقة كهربائية زيادة.

4- كما نصح الجهاز بفصل الأجهزة التي تحتوي على “تايمر”، أو عداد، لأنها تستهلك قيمة عالية من الكهرباء، وبالتالي استهلاك أكثر بفاتورة الكهرباء.

5- ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بنزع الفيش الخاصة بالخلاطات والمراوح الكهربائية، وغيرها من الأجهزة التي تستخدم عقب الانتهاء من الاستخدام.

6- وفي نصيحته السادسة، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ضرورة إطفاء الأضواء التي لا يتم استخدامها بالمكان، في محاولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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وقبل عدة أيام، نشر موقع “مصر 365″، نصائح للاستخدام الأمثل للسخان الكهربائي، خاصة في فصل الشتاء، وجاءت النصائح، التي وضعها جهاز حماية المستهلك، كالتالي:

نصح جهاز حماية المستهلك بضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

– يجب عدم تشغيل السخان الكهربائي طيلة الوقت، لأن ذلك يسبب ارتفاع في قيمة الفاتورة، فبعد انخفاض الحرارة يعاد التسخين تلقائيا لأكثر من مرة، كما أنه يقلل العمر الافتراضي للسخان أيضا.

– نصح جهاز حماية المستهلك، أن تكون المسافة بين السخان الكهربائي والصنبور حوالي عشرة أمتار.

– يفضل تشغيل السخان قبل الحاجة بفترة تصل لنصف ساعة.

– يجب تفريغ ربع مياه الخزان كل ثلاثة أو ستة أشهر، حتي تتخلص من العوالق العالقة به، والتي تتسبب في إعاقة انتقال الحرارة وعمل السخاني الكهربائي بكفاءة، واستهلاك الكهرباء بمعدل أكبر,

– نصح جهاز حماية المستهلك عند شراء سخان كهربائي جديد، بشراء نوع جيد موفر للكهرباء وعالي الكفاءة، ويجب أن يكون السخان الجديد يحتوي على ملصق بعبارة “بطاقة كفاءة الطاقة”.