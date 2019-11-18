تعرف على الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لبنك ناصر

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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الموقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي، لتقديم الخدمات المختلفة، وفي السطور التالية: يعرض موقع “مصر 365″، الخدمات المختلفة التي يقدمها الموقع.

موقع بنك ناصر الاجتماعي

أطلقت كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الموقع الرسمي للبنك، والذي يهدف عرض معلومات عن البنك، والتواصل مع العملاء، وتقديم الخدمات المختلفة، وينقسم الموقع الإلكتروني في صفحته الرئيسية، لقسم الخدمات المصرفية والاستثمارية، بجانب الخدمات التكافلية، لتضم الصفحة الرئيسية قسما آخر، خاص بصندوق نظام تأمين الأسرة وما يخص النفقات، وقسم آخر عن آخر أخبار ومبادرات البنك، وقسم خاص بالأسئلة الشائعة، ويمكن التواصل مع البنك عبر طريق الخط الساخن على مدار 24 ساعة، على الرقم: 16868.

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ويضم الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي أيضا، قسما للوظائف الشاغرة، التي يقدمها البنك، والإعلان عن آخر المناقصات والمزايدات، كما تنقسم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك إلى تمويل شراء السيارة، التمويل العقاري، تمويل الغاز الطبيعي، تمويل المصروفات المدرسية، تمويل وسائل النقل الجماعي “سويفل”، تمويل الاستمثارات الإنتاجية والعينية، تمويل تأثيث شقة الزوجية، وتمويل عمليات استثمارية وعمليات الإسكان، أما الخدمات الاستثمارية، فتنقسم إلى الودائع الاستثمارية ووديعة رد الجميل.

وبالموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي، قسما لقروض المرأة المصرية، تحت عنوان “مستورة”، وأيضا قروض مشروع إسكان البيت الريفي، وتمويل المتعافين من الإدمان، وتمويل الحضانات، بجانب الخدمات التكافلية التي يقدمها البنك، ومنها الهبات والوصايا للأفراد أو الهيئات التي ترغب في ترك صدقة جارية بعد الوفاة، بجانب المساعدات والإعانات التي تصرف للمواطنين من ذوي الإعاقة، والإعانات التي تصرف للأسر المحتاجة، أو الذين تعرضوا للحوادث والنكبات.