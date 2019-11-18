الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية.. “عينوا الصيفي”

Advertisements

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الوقت حان لارتداء الملابس الشتوية، والاستغناء عن الملابس الصيفية، فالطقس الحالي يلزمه الملابس الشتوية والخريفية، مع الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الملاحة البحرية معتدلة في البحر المتوسط.

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد نشاط محدود للرياح، في كل من مدينتي شرم الشيخ والطور، وهذا النشاط يؤثر على حركة الملاحة البحرية، في خليج السويس والبحر الأحمر، مشيرا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي محمد جاد، ببرنامج “صباح البلد” على شاشة “صدى البلد”، إلى أن الطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

Advertisements

وقال “شاهين” أن فترات الصباح الباكر والليل تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب ارتداء الملابس الشتوية، فدرجات الحرارة تنخفض تدريجيا، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في النهار عن 26 درجة، كما أن هناك كتل هوائية، قادمة من أوربا تؤثر على مصر في الوقت الحالي، وتلك الكتل الهوائية تختلف تماما، عن الكتل القادمة من الجزيرة العربية، والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر حتى 72 ساعة بحسب التوقعات، ليكون معتدلا نهارا ومائل للبرودة ليلا، ومع الساعات الأولي من الصباح، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة الصغرى تصل لـ17 درجة مئوية.

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب الاهتمام بلبس الملابس الثقيلة في الصباح الباكر، خاصة لطلاب المدارس تجنبا لحدوث نزلات البرد، وأيضا في الليل، مع ضرورة اصطحاب جاكت عند الخروج من المنزل، لأن درجات الحرارة تنخفض في الصباح الباكر وفي الليل أيضا.