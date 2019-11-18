الأجهزة الأمنية تلقي القبض على أبطال واقعة التنمر بالطالب الأفريقي

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قامت قوات أمن القاهرة بإلقاء القبض على من ظهروا بفيديو التنمر على طالب أفريقي بمنطقة حدائق القبة، حيث تقوم النيابة العامة بمباشرة التحقيقات، كما طلبت من المباحث تحريات حول الواقعة.

ورصدت المتابعات الأمنية مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تنمر وسخرين شخصين من طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، حيث قامت أجهزة الأمن على الفور بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتحري عن حقيقة الفيديو، حيث نجح رجال الأمر في التعرف على عنوان المتهمين بالتنمر بمحيط دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

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وفور تقنين الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية باستهداف المتهمين برئاسة المقدم خالد سيف؛ رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بما هو منسوب لهم، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهم.