درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 19/11/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

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وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 18 26

شبين الكوم 18 25

طنطا 18 25

دمنهور 18 25

الإسكندرية 18 25

بلطيم 19 25

مطروح 15 25

بورسعيد 20 24

دمياط 21 24

الزقازيق 19 26

الاسماعيلية 17 26

السويس 18 26

العريش 17 23

شرم الشيخ 22 28

الغردقة 20 27

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 28

بني سويف 18 28

المنيا 14 28

أسيوط 14 28

سوهاج 16 28

قنا 16 29

الأقصر 17 29

أسوان 18 30

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 30

المدينة 14 25

الرياض 21 20

المنامة 20 25

أبو ظبي 23 31

الدوحة 20 27

الكويت 10 22

دمشق 01 16

بيروت 17 23

عمان 04 16

القدس 08 17

غزة 12 24

بغداد 08 22

مسقط 23 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 12 21

تونس 08 18

الجزائر 07 14

الرباط 08 17

نواكشوط 20 29

طقس مستقر الـ72 ساعة المقبلة

وعلى الجانب الآخر، أكد خبراء الأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر حتى 72 ساعة بحسب التوقعات، ليكون معتدلا نهارا ومائل للبرودة ليلا، ومع الساعات الأولي من الصباح، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة الصغرى تصل لـ17 درجة مئوية.

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب الاهتمام بلبس الملابس الثقيلة في الصباح الباكر، خاصة لطلاب المدارس تجنبا لحدوث نزلات البرد، وأيضا في الليل، مع ضرورة اصطحاب جاكت عند الخروج من المنزل، لأن درجات الحرارة تنخفض في الصباح الباكر وفي الليل أيضا.