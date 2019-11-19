7 أعمال جديدة بمسارح الدولة.. بينها المتفائل وأفراح القبة

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اعتمدت وزارة الثقافة، الخطة الجديدة لمسارح الدولة، بـ7 أعمال جديدة، تلبية لرغبات الجمهور، والتي تم إختيارها بعناية ورفق لتحقيق التنمية والتثقيف والتنوير للمشاهدين، وقالت إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إن البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، اختار الأعمال الـ7، والتي تحقق مكتساب فكرية، وتعمل على النهوض بالمسرح في مصر، فالأعمال المختارة ترصد قضايا المجتمع المختلفة، والقضايا التي تواجه الإنسان، وذلك بعدما أعيدت الأضواء والأنوار للمسارح لتعمل بكل طاقتها.

وأشارت وزيرة الثقافة، في تصريحات لها، إلى أن فن المسرح يعمل عللا رصد قضايا المجتمع من خلال نسق إبداعي وفني، فهو يقف بين الحقيقة والخيال، في تجارب تمس المشاعر والوجدان، وذلك في ظل إدراك الأوطان لأهمية المسارح والفنون.

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وبدوره قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن فنانو مسرح الدولة حظوا بدفعة معنوية بسبب الإقبال الجماهيري الشديد على أعمالهم، فرفع لافتات “كامل العدد”، كان لها أثر طيب في نفوسهم، وكانت أيضا بمثابة دافع لهم لاستمرار النجاح، والعمل على تقديم عروض جديدة هادفة.

وتتضمن خطة الإنتاج الجديدة لمسارح الدولة، عرض “ظل الحكايات”، لفرقة مسرح الغد ويقدم اعتبارًا من الخميس 21 نوفمبر، وتقدم فرقة مسرح المواجهة عرض “رحلة سعيدة”، بداية من الأحد 24 نوفمبر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، أما فرقة المسرح الكوميدي، فتقدم عرض “رسائل العشاق”، على مسرح ميامي اعتبارًا من الخميس 28 نوفمبر، وفي اليوم نفسه تفتتح فرقة مسرح الطليعة على مسرحها عرض “حريم النار”، بجانب انطلاق عرض “أفراح القبة”، والذي تكرم من خلاله وزيرة الثقافة ابنة الأديب نجيب محفوظ، وهو من إنتاج مسرح الشباب، ويعرض على العائم الصغير، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

كما تتضمن خطة الإنتاج الجديدة لمسارح الدولة، عرض “البخيل”لموليير، والذي أنتجه مسرح الشباب، ويقدم على مسرح ملك منتصف شهر ديسمبر المقبل، كما يقدم المسرح القومي عرض “المتفائل”، الذي حقق نجاحًا واسعًا في القاهرة، على مسرح بيرم التونسي بداية من يوم الاثنين 10 ديسمبر، ويعاد عرض “قواعد العشق الأربعون” على مسرح السلام بداية من الخميس 5 ديسمبر.