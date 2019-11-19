مشروع طريق بري يربط بين مصر وجنوب إفريقيا تحت الدراسة

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أوضحت مصادر بوزارة النقل، أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء طريق بري يربط بين مصر وإفريقيا، وأكدت المصادر أن المقترح يناقس بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب، والذي ناقشه في اجتماعه الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يبدأ الطريق من الإسكندرية حتى كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وشهد الاجتماع، تأكيد الوزارة أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق طفرة كبيرة في الطرق، وذلك لتقديم أفضل الخدمات، للركاب والمسافرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، والاهتمام بالجمهور، وتقديم خدمات متميزة له.

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وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع شهد أيضا تطرق مصر لعزمها الربط السككي بين مصر والسودان، ليبدأ من محطة سيدي جابر بالإسكندرية ويصل حتى الخرطوم بالسودان، بالإضافة لمخطط يربط مصر أيضا بتشاد، يمر بالأراضي الليبية، فضلا عن دراسة توسيع عمل شركة الجسر العربي للملاحة العاملة بين مصر والأردن والعراق عبر الخط الملاحي (نويبع – العقبة)، كما أنه يتم حاليا دراسة عمل مقر فى مصر للمنظمة البحرية الدولية.

وقالت المصادر، إنه تم الانتهاء من ما يقرب من 75% من أعمال تطوير محطة مصر في محافظة الإسكندرية، بجانب تطوير شامل للمحطة بتكلفة تصل لما يقرب من 360 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير الأرصفة 1، 2، و3، ودهان الواجهة الخارجية للمحطة، والمتابعة الدورية الأسبوعية للمشروع، لتقديم أفضل خدمة للجمهور.

من جانبه أوضح المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات له، أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التطوير للمحطة بالكامل، قبل نهاية شهر يونيو للعام المقبل 2020.