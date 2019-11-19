محمد الباز يكشف عن تغيير وزاري قبل نهاية شهر نوفمبر

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قال الإعلامي محمد الباز، إن الفترة المقبلة ستشهد تغير وزاري لأكثر من 15 وزيرا، ومن الممكن أن يصل التغير لـ21 وزيرا، مشيرا إلى أن هناك انفتاحا في الإدارة المصرية بحسب قوله.

وأوضح “الباز”، خلال برنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور” الفضائية، في حلقة أمس الاثنين، أن هناك وجوه جديده ستتولى الوزارة بالقترة المقبلة، وذلك قبل حلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، فقبل حلول نهاية الشهر، سيكون هناك أيضا حركة تغيير شاملة للمحافظين، بجانب تغييرا في الحكومة.

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وقال الإعلامي محمد الباز في حلقته بالأمس، أن إنجاز الوزراء سيتوقف على لغة الأرقام، مؤكدا أن وزيري الصناعة والصحة سيكونان على رأس المغادرين للحكومة، فالتغيير لن يكون من أجل التغيير فقط، إنما الدولة المصرية ستعمل على مراجعة نفسها.