14760 مواطنا سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدد المواطنين الذين سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في جنوب سيناء، والتي وصل عددههم لـ14760 مواطنا، منذ شهر أكتوبر وحتى اليوم الثلاثاء، 19 نوفمبر.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال متابعة وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الثلاثاء، عملية تسجيل المواطنين بالتأمين الصحي الجديد، وفتح ملفات طب الأسرة بوحدتي طب الأسرة بأبوصويرة، وبأبوزنيمة، إن الوزارة راجعت ملفات طب الأسرة، والتي تم فتحها في وحدة طب أبو صويرة.

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وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1138 مواطنا في الوحدة، بالإضافة للاستماع لمقترحات المواطنين، وتطوير الخدمة الطبية لهم، وتوفير خدمات علاجية متميزة لهم أيضا، كما أنه تم تسجيل 1330 من أهلي أبوزنيمة بوحدة طب أبو زنيمة.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه تتم متابعة وتسجيل بيانات المواطنين بدقة، كما وجهت وزارة الصحة، إنشاء وحدة أسرة جديدة، في القطعة المجاورة للوحدة الصحية الحالية، والتي تفتقر للمعايير الخاصة بالجودة، ومعايير التأمين الصحي الجديد.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم توجيه وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء، لتكثيف السيارات المتنقلة، لمساعدة الأهالي في التسجيل بمنظومة الصحة الجديدة، والتيسير عليهم، نظرا لأن المحافظة تتمتع بطبيعة جبلية، ومن الممكن أن تعيق كثرة الوديان ذهاب المواطنين للتسجيل بالمنظومة الجديدة.

يأتي ذلك، بعد البدء في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة جنوب سينا بداية من أكتوبر الماضي، ضمن محافظات المرحلة الأولي، وهي: الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق المرحلة الأولى ، من تطبيق قانون التأمين الصحي ، لينتفع بخدماته المصريين كافة ، دون تحمل أعباء مالية.