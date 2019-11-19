طقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 25

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الأربعاء الموافق 20 نوفمبر لعام 2019، وتنشر أيضا درجات الحرارة المتوقعة، في القاهرة والمحافظات، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الأربعاء

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الأربعاء الموافق 20 نوفمبر، من المتوقع أن يكون طقسا معتدلا مع انخفاضا بدرجات الحرارة، وشبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور سحبٍ منخفضةٍ ومتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وستكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وهو ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية، أن الطقس مستقر حتى 72 ساعة بحسب التوقعات، ليكون معتدلا نهارا ومائل للبرودة ليلا، ومع الساعات الأولي من الصباح، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة الصغرى تصل لـ17 درجة مئوية.

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب الاهتمام بلبس الملابس الثقيلة في الصباح الباكر، خاصة لطلاب المدارس تجنبا لحدوث نزلات البرد، وأيضا في الليل، مع ضرورة اصطحاب جاكت عند الخروج من المنزل، لأن درجات الحرارة تنخفض في الصباح الباكر وفي الليل أيضا.

وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، درجات الحرارة المتوقعة غدا، في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 11 23

رأس سدر 16 26

نخل 05 22

نويبع 19 24

طابا 12 23

كاترين 08 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 26

بني سويف 15 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 17 29

أسوان 19 29

أبوسمبل 17 28

الوادي الجديد 14 29

شلاتين 21 28

أبو رماد 21 28

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27