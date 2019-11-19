تأخر إقلاع 3 طائرات بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

Advertisements

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن هناك 3 رحلات تأخرت في الإقلاع عن المواعيد المقررة لها اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، لمدة وصلت لأكثر من ساعة، وذلك بسبب ظروف التشغيل والصيانة بمطار القاهرة، وأكدت المصادر أن حركة الملاحة بالمطار تتم وفقا للمواعيد المقررة بجدول التشغيل، واستقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات.

وذكرت المصادر، أن رحلة الخطوط السويسرية رقم 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية رقم 544 المتجهة إلى الكويت، وأيضًا رحلة الخطوط التركية رقم 693‪ المتجهة إلى إسطنبول، فيما استقرت حركو إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفي مقدمتها طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، وفقًا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل.

Advertisements

يذكر أنه تم بدء تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الإستيعابية المستهدفة للمطار، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لرؤية الدولة المستقبلية 2030 والتى تهدف إلى الإرتقاء بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية، وفى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى نحو الإنتهاء من الخطط الاستراتيجية والمشروعات التوسعية التى تتبناها الوزارة وشركاتها التابعة من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية لعدد من المطارات المصرية لمواكبة التطور العالمى فى مجال مشروعات المطارات وزيادة الطاقة الاستعابية.

وتشمل مشروعات التطوير لمطار القاهرة الدولي، تطوير مبنى الركاب رقم (1) حتى يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمترددين على المطار مع دراسة الموقع العام للمطار، بالإضافة إلى تحديث منظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة والتى تحقق أعلى مستويات التأمين، كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء مبنى الركاب رقم (4) للحد من الكثافة في باقى المبانى الثلاث التابعة للمطار.